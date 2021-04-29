فارس المزروعي يؤكد تقديم خدمات عالية الجودة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن فوزها بجائزة وطني الإمارات عن خدمة «فرصة أمل»، إضافة نوعية لمسيرة شرطة أبوظبي في الحصول على الجوائز المحلية والدولية، وتعكس جهودها في مواصلة التطوير والتحديث، والإبداع والابتكار، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الأمن والطمأنينة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار، مشيراً إلى أن خدمة فرصة أمل تأتي ضمن تنفيذ توجهات الحكومة والالتزام بمتطلبات خطة أبوظبي واستراتيجيتها وأولوياتها المتمثلة في تقديم خدمات عالية الجودة، وفي إطار المسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية بهدف تقديم خدمات العلاج من الإدمان على المخدرات والتوعية بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كرم شرطة أبوظبي لفوزها بفئة «بصمة أمن» عن مبادرة «خدمة فرصة أمل» ضمن جائزة وطني الإمارات «للعمل الإنساني 2021 في دورتها الثامنة تحت شعار«هذا ما كان يحبه زايد».

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، أن«فرصة أمل» أسهمت في تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، والجهات المعنية المُناط بها الحماية والتصدّي لمخاطر المخدرات، بما يدعم جهود الوقاية، وترسيخ أمن واستقرار المجتمع، ويضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة. تسلم الجائزة عن شرطة أبوظبي، العميد خالد أحمد مريش نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية والمالية، والمقدم محمد سليم الدودة العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين، خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة من أصحاب البصمات الإنسانية، وذلك في متحف الاتحاد بدبي.