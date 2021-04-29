66.5 مليون درهم مشاريع «خيرية الفجيرة» العام الماضي

الفجيرة (الاتحاد)

أنفقت «خيرية الفجيرة» 66.5 مليون درهم، العام الماضي، استفاد منها 814.762 شخصاً بنسبة زيادة بلغت 14% عن العام السابق.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، الذي ترأسه معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الخديم ومحمد علي الملا نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد».

وقال الرقباني إن الجمعية تمكنت من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتجاوز التحديات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة الإدارة التنفيذية لتقديم المساعدات النوعية بأساليب مبتكرة تتماشى مع الوضع المستجد.

وقال: إن الأعمال التي نفذتها الجمعية برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، غطت جميع المشاريع الخاصة بالطلبة والمرضي والأسر المتعففة والكفالات وأصحاب الهمم والأيتام ودعم الأسر المنتجة إلى جانب دعم المبادرات والصناديق الوطنية.

ولفت إلى أن عام 2020 شهد تطورات وتحديات كبرى واجهتها إدارة الجمعية وبذلت جهوداً كبيرة لتقدم المساعدات الطارئة تحت إجراءات وتدابير احترازية مشددة، كما استحدثت مبادرات تخدم الفئات المستحقة للمساعدة، ممن تأثروا بفيروس «كوفيد- 19»، وتسعى الجمعية دائماً لفتح آفاق جديدة مع الشركاء من أصحاب الخير والشركات والمؤسسات العامة والخاصة الذين يقدمون المساعدات لإعادة صرفها في القنوات المحددة لكل مشروع منها: مشروع مساهمة الجمعية في دعم طلبة مدارس التعليم العام والجامعات، وبلغت تكلفة برامج التعليم مجتمعة العام الماضي 12.597 مليون درهم شملت المساعدات العينية والمالية وتنظيم دورات رفع المستوى الدراسي التي تُمكن الطلبة وأصحاب الهمم المستحقين للمساعدة من رفع مستواهم الدراسي ضمن برنامج «دعم التعليم» بالجمعية أبرزها: توزيع ألفي «2000» جهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي «آيباد» على الطلبة منذ بداية جائحة «كورونا» لمساعدتهم في تلقي التعليم «عن بُعد»، إلى جانب تسديد الرسوم الدراسية لأكثر من 800 طالب مستحق للمساعدة بالجامعات ومراحل التعليم العام. واستعرض سالم السلامي أمين سر الجمعية جدول أعمال الاجتماع على الحضور، واطلع المجتمعون على تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن الأنشطة الخيرية للعام 2019 وعام 2020 م، واستمعوا لسرد لأهم الأنشطة والمبادرات والإنجازات التي قامت بها الجمعية في العام الماضي.

وتم عرض التقرير المالي عن سنة 2019 - 2020 ليتم اعتماد الحسابات الختامية المالية للسنة المنتهية واعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام 2021، وتم تخويل مجلس الإدارة باعتماد مدقق الحسابات لعام 2021.

ثم تلا ذلك انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية مكون من عدد 9 أفراد لمدة 4 سنوات تبدأ من 28-04-2021.