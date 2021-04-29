36 ألف وجبة للعمال من «بيت الخير»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قررت «بيت الخير» توزيع ما يزيد عن 36 ألف وجبة إفطار في يوم زايد للعمل الإنساني، وذلك مساء غد السبت، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، التي تتزامن هذا العام مع يوم العمال العالمي.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»: «قررنا تنفيذ هذه المبادرة لصالح العمال في يوم زايد للعمل الإنساني، لأن الوالد المؤسس «طيب الله ثراه»، كان يولي اهتماماً خاصاً بالعمال لدورهم في بناء الوطن».

وأضاف: «كما سيتم تكريم الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشروع إفطار صائم، تقديراً لمساهمتهم الطيبة، وحرصهم على إحياء سنن الشهر الفضيل، بإفطار الصائمين من العمال والفئات الأقل دخلاً»، مشيراً إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني، يرمز لمعاني القيم والعطاء والكرم التي جسدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولذلك تطلق في هذه المناسبة الغالية المبادرات الإنسانية في كل أنحاء دولة الإمارات.

وذكر أن ذلك اليوم ترجمة للنهج الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث أرسى في إماراتنا العزيزة روح العطاء بلا مقابل، حتى أضحت الأولى في العطاء الإنساني على مستوى العالم.

وقال العوضي: «الاحتفال بهذه المناسبة أذكى مشاعر العرفان والامتنان للقائد المؤسس، وها هي قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، نراهم اليوم سباقين إلى كل ميدان للتكافل والعمل التطوعي والمجتمعي».

وأضاف: «الجميع يستلهم سيرة زايد الخير، الذي أرسى في وجدانهم ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والإنساني، فهو اليوم رمزهم ورائدهم، وعلى خطاه نمضي جميعاً، للمحافظة على رسالة الإمارات الإنسانية، لتبقى دولتنا الأولى في العطاء الإنساني على مستوى العالم».