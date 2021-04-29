اختتام الدورة الـ 14 لجائزة عجمان للقرآن الكريم

عجمان (وام)

شهد معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان الحفل الختامي لجائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الرابعة عشرة 2020، والذي أقيم الليلة قبل الماضية في فندق سراي عجمان. حضر الحفل الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله العوضي نائب مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وأصحاب الفضيلة الشيوخ وشركاء المركز والطلبة الفائزون بالجائزة. بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات عطرة من القرآن الكريم. ثم ألقى معالي راعي الحفل كلمة استعرض خلالها مبادرات وجهود مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وتقدم طارق عبدالله العوضي - في كلمته - بالشكر والعرفان إلى راعي ومؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعمه السخي واهتمامه ورعايته لكتاب الله عز وجل. وأشاد بالاهتمام والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لجميع فعاليات وأنشطة ومسابقات الجائزة منذ انطلاقتها قبل 14 عاماً، مما كان له الأثر في النجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات السابقة.

من ناحيته، قال الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي إن دعم ورعاية ومساندة قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تكريم حفظة القرآن الكريم والعاملين في خدمته له أبلغ الأثر في تحفيز الجميع للاستمرار في هذا الطريق المبارك. وكرم معالي راعي الحفل شركاء مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم والجهات المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى والفائزين في الجائزة.