16 مليوناً من «دبي الإسلامي» لـ«صندوق الزكاة»

دبي (الاتحاد)

ضمن مبادراته المستمرة في دعم مشاريع صندوق الزكاة منذ ما يزيد عن 17 عاماً، بنك دبي الإسلامي يدعم مشاريع صندوق الزكاة لهذا العام بمبلغ 16 مليون درهم مساهمة منه في تخفيف الأعباء المالية للفئات المستحقة المسجلة في صندوق الزكاة، والتي ينفذها الصندوق هذا العام تحت شعار «زكاتك دين لا يسقط ونبع لا ينضب».

وأشاد عبدالله عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة بالدور الإنساني والخيري، الذي يقوم به بنك دبي الإسلامي، معرباً عن شكره وامتنانه لهذا التبرع الكريم والسخي من البنك والذي ينعكس إيجاباً في تحسين المستوى المعيشي للفئات المستحقة التي يقدمها صندوق الزكاة للمحتاجين من المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة، وأعرب عن أمله من إدارة البنك مشكورة في رفع سقف المساعدات المعتمدة لصندوق الزكاة الاتحادي، لا سيما مع زيادة حجم قاعدة بيانات المستحقين المسجلين لدى صندوق الزكاة، والتي تخطت حاجز 50 ألف أسرة مستحقة.

وصرح الأمين العام لصندوق الزكاة أن التعاون المشترك بيننا وبين كبار المحسنين من التجار والشركات، وعلى رأسهم بنك دبي الإسلامي يهدف إلى زيادة رقعة المساعدات لأكبر عدد من المحتاجين وزيادة حجم المساعدات لها لإعانتها على مواجهة مصاعب الحياة، كما أكد على عمق العلاقة بين صندوق الزكاة وبنك دبي الإسلامي والتي تمتد طوال 17 سنة حيث يقوم البنك سنوياً بدعم العمل الخيري والاجتماعي بالدولة.