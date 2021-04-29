1000 وجبة إفطار صائم للعمال

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن توزيع 1000 وجبة إفطار صائم للعمال، بالتعاون مع الشارقة لإدارة الأصول، وذلك في ضوء الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، تقديراً لما تقدمه هذه الفئات من عطاء يومي وجهد كبير للحفاظ على نظافة واستدامة البيئة المحيطة، وباعتبارهم طرفاً رئيساً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة.

وأكدت عائشة الحويدي، مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع بالجمعية الحرص على الاحتفال بهذه المناسبة التي تمثل لافتة شكر وعرفان لفئة العمال نظير ما يبذلونه من جهود ملموسة ومهمة في مسيرة التنمية وركيزة التقدم والنهضة.