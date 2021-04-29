45 محاضرة للدوائر الحكومية نظمتها «إسلامية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 45 محاضرة للدوائر المحلية ضمن جملة من البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية المتنوعة افتراضياً عن بُعد، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الدائرة بأنها باشرت برامجها التوعوية قبل دخول شهر رمضان المبارك، بتقديم دورات شرعية «عن بُعد» باستخدام منصة برنامج زووم، وخاصية البث المباشر في حساب الانستغرام.

ومع دخول شهر رمضان، قدمت الدائرة عبر منصة برنامج زووم، من خلال كوادرها الوعظية 45 محاضرة لموظفي المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، كما تنظم الدائرة دروساً يومياً عبر المنصة طوال أيام الشهر الفضيل لعامة الجمهور.