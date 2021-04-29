«العاصمة للفحص الصحي» يعرض خدمات الوحدة المتنقلة

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّن 25 ألفاً من عشاق السيارات والدراجات ممن زاروا معرض الإمارات للسيارات المعدّلة، الذي أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من الاطلاع على أحد المعروضات المتميزة التي أثارت الاهتمام في الحدث، وكانت عبارة عن وحدة متنقلة ومتطورة لإجراء الفحوص الصحية الخاصة باللياقة المهنية والتأشيرات لما يصل إلى 25 شخصاً في الساعة. وتشتمل الوحدة التابعة لمركز العاصمة للفحص الصحي، أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية، على جهاز محمول للأشعة السينية.

وتُعدّ الوحدات المتنقلة مكمّلة لخدمات فحوص اللياقة المهنية للتأشيرات المقدمة للجمهور في الفروع الثلاثة التابعة لمركز العاصمة للفحص الصحي، والكائنة في أبوظبي والعين، إضافة إلى فرع رابع يُفتتح قريباً في الرويس.

وقال علي الصفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي: «أجرينا منذ العام 2011 أكثر من ثلاثة ملايين فحص طبي من فحوص اللياقة المهنية اللازمة للحصول على التأشيرات، حيث أُجري حوالي 500.000 فحص منها في وحداتنا المتنقلة الحديثة. وتقدّم هذه الوحدات المتنقلة منفعة استثنائية للشركات التي تستخدمها في إجراء الفحوص اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة وفحوص اللياقة والصحة المهنية الأخرى، أو لتطعيمات الموظفين، نظراً لأنها توفر التكلفة والوقت اللازم لنقل الموظفين من مقار عملهم إلى أحد مراكزنا وتحدّ من الانقطاع في سير العمل».

وأكّد الصفار نيّة مركز العاصمة للفحص الصحي في المزيد من التوسع في المستقبل القريب، بينما حالياً يُقدّم خدماته للشركات العاملة في دبي في المنطقة الواقعة قرب أبوظبي عبر الوحدات المتنقلة. وقال: «نرى أمامنا فرصاً كبيرة للنمو في دبي ودولة الإمارات عموماً، نظراً للطلب المتزايد على خيارات الفحوص السريعة والملائمة للشركات».

ويتمّ الانتهاء من الفحوص الطبية اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة في الدولة خلال 30 دقيقة، مع توفر النتائج في غضون 48 ساعة للخدمة العادية، و24 ساعة للخدمة السريعة، وفي اليوم نفسه للخدمة المميزة إذا أجري الفحص قبل الظهر. وتحظى مرافق الفحص التابعة لمركز العاصمة للفحص الصحي بشعبية بين أصحاب العمل والمقيمين.