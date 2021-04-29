«حمدان الطبية»: المستشفى الخيري بارقة أمل لمرضى السرطان

دبي (الاتحاد)

أعرب أعضاء مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن خالص التقدير لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإعلان سموه عن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان بدبي، كأول مستشفى من نوعه لعلاج مرضى السرطان في الإمارات مجاناً.

وأكد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة على أن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان تعتبر استكمالاً لنهج المغفور له صاحب الأيادي البيضاء، والذي ترك إرثاً خالداً في الخير والعطاء الإنساني.

وصرح الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة بأن المستشفى تعتبر صرحاً طبياً ضخماً، وسوف يكون منارة للبحث العلمي وبارقة أمل لمرضى السرطان من غير القادرين، من خلال توفير أحدث العلاجات وأفضل كوادر في القطاع الصحي.

وأضاف: «أتوقع أن تحدث المستشفى فارقاً كبيراً في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، وإنقاذ أرواحهم، خاصة وأن مرض السرطان يعتبر السبب الرئيس الثاني للوفاة على مستوى العالم، والمسؤول عن حوالي 10 ملايين حالة وفاة سنوياً، ويُعد اللجوء للمستشفى في المراحل المتأخرة من المرض، وعدم إمكانية الحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب أمراً منتشراً، خاصة بين غير القادرين».

جدير بالذكر أن جائزة حمدان الطبية عملت على مدار أكثر من 20 عاماً بتوجيهات من المغفور له حمدان بن راشد آل مكتوم، على إثراء البحث العلمي ودعم البحوث الطبية، خاصة في مجال الأورام.