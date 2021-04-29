عيادة متخصصة في علاج كسور وإصابات الأسنان بدبي

دبي ( الاتحاد)

أعلن مستشفى دبي للأسنان، الشريك الإكلينيكي لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن افتتاح عيادة متخصصة لعلاج كسور وإصابات الأسنان.

وتوفر العيادة المستحدثة، العلاجات المتخصصة بكسور وإصابات الأسنان، إلى جانب خدمات العناية بالفم العامة، تحت إشراف فريق من الأطباء في مختلف تخصصات طب الأسنان، يضم إخصائيي مستشفى دبي للأسنان والكادر الأكاديمي في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان التابعة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مع فرصة للاستفادة من الخبرات المتميزة وأحدث التقنيات المتوفرة في المستشفى الواقع في مدينة دبي الطبية.