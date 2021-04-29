«الإمارات لمتلازمة داون» تستعد للكونجرس العالمي

دبي (الاتحاد)

أكدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون استعداداتها لاستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة خلال الفترة 16- 18 نوفمبر المقبل.

واعتمدت «العمومية» في اجتماعها أمس الأول، عن بُعد، وبحضور أحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، التقريرين الإداري والمالي والميزانية التقديرية وخطة العمل للعام2021، وانتخبت وبالتزكية مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة سنتين ضم: الدكتورة منال جعرور، نوال آل ناصر، المهندس أسامة الصافي، عالية درويش، يونس الملا، منى الحداد وصفية الصافي.

وعمل مجلس الإدارة خلال الدورة الماضية على تحقيق التوجهات الاستراتيجية للجمعية والتي تضمنت تقديم خدمات التأهيل والدمج لذوي متلازمة داون، شملت الخدمات العلاجية المساندة والفصول التأهيلية التعليمية وبرنامج المناصرة الذاتية والأنشطة الرياضية والفنية، أما فيما يتعلق بدعم الأسر فقد تم تنظيم العديد من البرامج والفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، وفي مجال تطوير الخدمات تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات، بالإضافة إلى إقامة وحضور دورات تدريبية وورش عمل للإداريين والفنيين وأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين.

وأثنى أعضاء الجمعية العمومية على جهود العاملين في الجمعية والمتطوعين، مما أسهم في تحقيق أهدافها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمثلت في جائحة كورونا.