إعلان الفرق الفائزة بالدورة الرابعة من «حاضنة معاًً الاجتماعية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً أمس عن الفرق العشرة الفائزة بالدورة الرابعة من حاضنة معاً الاجتماعية، الهادفة إلى تطوير الأفكار المبتكرة لرواد الأعمال الاجتماعيين، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة لحماية البيئة ومواردها في إمارة أبوظبي.

ستعمل الفرق التي يمثلها 24 فرداً من رواد الأعمال الاجتماعيين الموهوبين من دول مختلفة شملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية، السعودية والولايات المتحدة الأميركية ولبنان ومصر والسويد، على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة، في إطار برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، من خلال تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقدم خدمات اجتماعية تحدث أثراً إيجابياً على البيئة ومواردها.

وخلال الأشهر الثلاثة ستطور الفرق أفكارها المبتكرة ليتم تحويلها لمشاريع اجتماعية ذات عائد اقتصادي، وستحصل الفرق على التمويل القائم على الإرشاد والتوجيه، فضلاً عن توفير المساحات المكتبية للعمل، وإتاحة الفرصة للتواصل مع المستثمرين لاكتساب الخبرة.

وصرحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «برهن برنامج حاضنة معاً الاجتماعية دوره الرائد في استقطاب رواد الأعمال الاجتماعيين الطموحين، إذ تلقت الهيئة في الدورة الرابعة أكثر من 240 طلباً مقدماً من دول مختلفة، شملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والسويد وروسيا وهولندا، وهذا مؤشر يدل على الاهتمام المجتمعي المتزايد بمجال ريادة الأعمال، واعتماده خياراً مهنياً ووظيفياً».