انطلاق أعمال لجان تحكيم جائزة الشارقة للاستدامة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، عن انطلاق أعمال لجان تحكيم مشاريع الدورة التاسعة لجائزة الشارقة للاستدامة لفئة المدارس الخضراء والجامعات للعام 2020- 2021. بدأت اللجنة أعمالها في مشاريع فئة الجامعات المشاركة في الدورة التاسعة للجائزة في كل من مجال تصميم نموذج لحلول بيئية مستدامة لقضايا بيئية ملحة ومجال البحث العلمي بنوعيه التطبيقي والتقييمي، ومجال التصميم المعماري المستدام في المباني، ومجال التطبيق الذكي على الهواتف الذكية، ومجال التصوير الضوئي ومجال إنتاج فيلم بيئي، وقد بلغ عدد المشاركين 257 طالباً وطالبة.