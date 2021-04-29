تفاهم بين «العدل» وجامعة زايد

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف بناء شراكة بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات في مجال اعتماد بعض المساقات المقدمة من معهد التدريب القضائي ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية في جامعة زايد. مثل وزارة العدل في المذكرة معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل وناب عنه في التوقيع المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، في حين مثل جامعة زايد معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير الثقافة والشباب رئيس جامعة زايد، وناب عنها في التوقيع على المذكرة الدكتور خالد محمد الخزرجي مدير عام جامعة زايد.

وأكد الدكتور النقبي ثقته بأن الطرفين سوف يسخران كل إمكانياتهما لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يخدم رسالة ورؤية الجانبين. وأعرب الدكتور خالد الخزرجي عن اعتزازه للشراكة المبرمة بين جامعة زايد ووزارة العدل، مثمناً الجهود البنّاءة التي تقوم بها الوزارة في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، وضمان توفير خدمات قانونية متكاملة لكافة المتعاملين من خلال إعداد وتأهيل كوادر وطنية مؤهلة من خريجي كليات الشريعة والقانون لتولي المناصب القضائية.

وقال الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن المذكرة تضمنت اعتماد بعض المساقات المقدمة من قبل معهد التدريب القضائي ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة، وسيتم بموجبها ترشيح مجموعة أو أكثر من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة، وأعضاء إدارة التعاون الدولي، ومنتسبي وزارة العدل، والمحامين، ممن اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة في المعهد للالتحاق بالبرامج الأكاديمية القانونية التي تطرحها الجامعة وفق الشروط والضوابط المقررة للقبول بتلك البرامج.