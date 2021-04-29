شرطة دبي توعي بمخاطر الألعاب النارية

دبي (الاتحاد)

يواصل فريق «حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية» بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، جهوده التوعوية في تثقيف المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، تزامناً مع شهر رمضان الكريم واقتراب مناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار المبادرة السنوية التي تقوم بها الإدارة بالتعاون والتنسيق مع مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن حماية الأطفال والأسر والمجتمع في الإمارة هو الأساس الذي تنطلق منه المبادرات والحملات التي تنفذها شرطة دبي، حرصاً منها على حماية المجتمع من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون شهر رمضان المبارك والعطلات والمناسبات لبيع الألعاب النارية وتحقيق الكسب المادي، متجاهلين بذلك الأخطار الناجمة عنها على سلامة أطفالنا ومجتمعنا.

وأوضح اللواء الغيثي، أن الحملة تهدف إلى حماية وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، وضبط الألعاب النارية غير المرخصة ومخالفة أصحابها، وتفعيل التواصل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة هذه الظواهر، حيث يتم تنفيذ الحملة بوسائل عدة منها الجولات التفتيشية على المحال والمستودعات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.