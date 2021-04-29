دراسة تكشف تغييرات أطفال الشارقة بسبب استخدام الإنترنت

كشفت دراسة مسحية أشرفت على تنفيذها إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تحت عنوان: «الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال من وجهة نظر أولياء الأمور في مدينة الشارقة»، أن 53.83% من الأسر في مدينة الشارقة لاحظت تغييرات على سلوكيات أطفالها بسبب استخدامهم لشبكة الإنترنت، فيما لم تلحظ 40% من الأسر أي تغييرات.

وبيّنت الدراسة أبرز التغييرات الإيجابية والسلبية التي طرأت على الأطفال، إذ كشفت أن اكتساب الأطفال لمهارات التطور الفكري أثناء تواجدهم عبر شبكة الإنترنت جاء في المركز الأول بنسبة بلغت 41.94% تلاها اكتساب المعرفة بنسبة 38.27% في الرتبة الثانية.

وأوضحت الدراسة فيما يتعلق بالتغيرات السلبية، ظهور الإدمان الإلكتروني لدى الأطفال، حيث حلّ بالمركز الثالث بنسبة 33.01%، وأكدت الدراسة أن هذا التغيير له آثار سلبية على بقيّة الأنشطة التي يمارسها الأطفال، وأوصت بإجراء دراسة مستقبلية حول تأثيرات الإدمان الإلكتروني على الأطفال.

في الوقت ذاته كشفت الدراسة وجود تغييرات تتعلّق بصحّة الطفل بنسبة 31%، واكتساب سرعة الأداء بواقع 25.93%، أما اكتساب مهارات تبادل خبرات الاتصال فجاء بنسبة 9.9%، فيما أظهرت الدراسة وجود تغييرات تتعلّق بازدياد السلوك العدواني لدى 15.93% من أطفال أفراد العيّنة. وأشرفت إدارة سلامة الطفل على تنفيذ الدراسة بتوجيهات وبدعم مباشر من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة،

وهدفت الدراسة إلى التعرّف على الأساليب وأشكال التدخل التي تمارسها الأسر لضمان الاستخدام الآمن للإنترنت من قبل الأطفال، حيث اعتمدت على استبيان عيّنة من المواطنين والمقيمين في مدينة الشارقة مؤلفة من 12.344 أسرة، ضمن نطاق زمني امتد على مدار 14 شهراً.