فرص عمل بديلة للمواطنين العاملين في «توافق»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مباشرتها بتوفير فرص عمل لأصحاب المهن التخصصية من المواطنين العاملين سابقاً في مراكز «توافق» لحل النزاعات العمالية، وذلك بعد إلغاء مراكز توافق خلال الفترة الماضية، وحرصاً على توفير أفضل فرص العمل للمواطنين بما يتفق مع مؤهلاتهم. وأوضحت الوزارة في رد مكتوب على سؤال ورد من المجلس الوطني الاتحادي وتلقت «الاتحاد» نسخة منه، حول إلغاء ترخيص مراكز الخدمة توافق، أن عقود «توافق» هي عقود سنوية قابلة للتجديد، حيث قامت الوزارة قبل نهاية مدة العقود بإخطار أصحاب المراكز برغبتها بعدم التجديد، وذلك وفق ما تنص عليه بنود تلك العقود، حيث جاء قرار الوزارة، نتيجة لما اتخذته الحكومة من إجراءات في إطار تعاملها مع الظروف الراهنة. وبينت الوزارة، أنه بشأن المواطنين العاملين في مراكز الخدمة، فتم توجيههم للتسجيل في بوابة التوطين الخاصة بالوزارة وفقاً للإجراءات المتبعة للباحثين عن عمل، كما تم توفير فرص عمل لأصحاب المهن التخصصية، ويجري متابعتهم والتنسيق مع مراكز الخدمة الأخرى لتعيينهم بوظيفة استشاري إسعاد متعاملين «مدخل بيانات» وفق المسمى الوظيفي السابق لهم، مؤكدة خلال ردها، الحرص على حماية حقوق الموردين والوفاء الأمثل بالتزامات الوزارة في العقود وبمراعاة كافة النظم والقوانين السارية. وتشهد الجلسات المقبلة مناقشة السؤال حضورياً، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به أحمد عبدالله الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة السؤال حضورياً وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي.