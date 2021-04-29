وزارة " الصحة" لـ " الاتحاد": 9 مقترحات تساعدك على البقاء بالمنزل بعد الإفطار

سامي عبد الرؤوف (دبي)

يجد كثير من الأشخاص صعوبة في الاستفادة من فرصة البقاء في البيت بعد الإفطار، وعدم الخروج وتجنب التجمعات، ولتجاوز هذه الصعوبة اقترحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 9 أمور يمكن للأشخاص القيام بها للاستفادة من وقتهم من جهة والحد من أسباب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد من جهة ثانية. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في تصريح لـ «الاتحاد»، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكدة أهمية التركيز على الجانب الإيجابي للبقاء في المنزل وبث روح الإيجابية. وفيما يلي الحلول والمقترحات التي تساعد على البقاء بالمنزل ليلاً برمضان: 1- قضاء الوقت مع العائلة واستعادة العلاقات الأسرية والاستماع للأطفال وجميع أفراد الأسرة والتحدث معهم واللعب معهم ومحاورتهم في مواضيع مختلفة. 2-الجلوس والدردشة مع عائلتك الصغيرة، فاستغل هذا الوقت للتحدث مع زوجتك/زوجك وأطفالك وامنحهم الفرصة للتعبير عن شعورهم. 3- ابحث عن مسلسل أو برنامج كوميدي في التلفاز يكون مناسباً للعائلة بحيث يمكنكم مشاهدته جميعاً، فتكون تجربة رائعة للترابط. 4- الاستماع إلى الحكايات الصوتية والرسم وإعادة اكتشاف أهمية القراءة ومناقشة القصة أو الكتاب المقروء. 5- السماح لأفراد الأسرة بالتعبير عن إبداعاتهم في المنزل بحرية. 6 – تخصيص وقت يسمح للشخص بإخراج الطاقة الجسدية وترك مساحات مفتوحة لممارسة الرياضة، والاهتمام بالحديقة المنزلية أو ممارسة لعبة الجماز أو اليوغا – ممارسة تمارين الاسترخاء – ممارسة تمارين. 7- القراءة المفيدة والبحث والاطلاع، أو الرسم والكتابة. 8- إقامة ورش تدريبية مصغرة على مستوى الأسرة في تنمية المهارات المختلفة في المنزل، أو إجراء التمارين الرياضية والألعاب الجماعية. 9- ممارسة الهوايات التي من الممكن ممارستها داخل المنزل.