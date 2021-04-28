قرقاش: ازدهار السعودية في مصلحة الإمارات والعرب والمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في مصلحة الإمارات والعرب والمنطقة، ومشيراً إلى أن المملكة تشهد تغييراً جذرياً شاملاً ونهضة متجددة تعانق المستقبل.

وقال معالي الدكتور في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «من الضروري التوقف عند مضامين الحديث الشامل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لما يحمله من رسائل مهمة ورؤية متفائلة للسعودية الشقيقة، البلد المحوري، والذي يشهد تغييراً جذرياً شاملاً ونهضة متجددة تعانق المستقبل»، وأضاف: «توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية. وأعجبني بشكل خاص ردّ الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقاً جديدة. رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق». وختم معاليه تغريداته بقوله: «وفي تناول الأمير محمد بن سلمان للسياسة الخارجية يبرز بشكل واضح الحرص على السيادة والاعتدال وتدعيم شراكات المملكة العربية السعودية الشقيقة الواسعة ضمن نظام دولي ميثاقي. بالتأكيد، إن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في صالح الإمارات والعرب والمنطقة». وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة «السعودية» مساء أمس الأول، إن برامج رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط. وأكد ولي العهد السعودي أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الصعد لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

ولفت إلى أن السعودية تطمح لإقامة علاقة جيدة مع إيران باعتبارها دولة جارة، لكن هناك إشكاليات بين الطرفين، وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.