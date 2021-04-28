هزاع بن زايد: توجيهات محمد بن زايد تجسيد لمنهج القيادة القائم على الإخلاص والوفاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر مكتب فخر الوطن بإطلاق برنامج منح دراسية في التعليم العالي للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم، تقديرٌ للدور البطولي خلال أزمة «كوفيد - 19»، وتجسيدٌ لمنهج القيادة الإماراتية القائم على الإخلاص والوفاء لكل من يعمل ويجتهد، ويضحي في سبيل الوطن وسلامته ورفعته.