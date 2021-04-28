مبدعون إماراتيون يشاركون في معرض عطايا الخيري

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك عدد من المصممين والفنانين الإماراتيين الموهوبين في مبادرة عطايا، الحدث الخيري السنوي الذي ينظم هذا العالم من خلال منصة افتراضية، حيث أولت اللجنة العليا لمبادرة عطايا الكثير من الاهتمام أثناء قيامها باختيار المشاركين.

وكانت مبادرة عطايا، التي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي، قد أضحت من أبرز الفعاليات الثقافية التي تستضيفها أبوظبي، كما تحول إلى علامة مميزة في مجال العمل الاجتماعي والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم. ومع وصوله إلى العام العاشر، تقام مبادرة «عطايا»، عبر منصة تسويق إلكترونية تستمر إلى 31 مايو، بحضور 50 جهة مشاركة تتضمن فنانين إماراتيين موهوبين، سيعرضون مجموعة من القطع الفريدة المصنوعة يدوياً، ابتداءً من الأزياء والإكسسوارات، وصولاً إلى الحرف اليدوية والديكورات المنزلية. ويستعرض «أوديم»، علامة الإكسسوارات الفاخرة التي تأسست في دبي عام 2018 على يد المصممة الإماراتية فاطمة العتيبة، مجموعة من المنتجات العصرية والأنيقة..

وهناك أوان فخارية حسب الطلب للمصممة الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، حيث تدمج بخبرتها، العناصر الإماراتية التقليدية مع التصاميم المعاصرة المذهلة لإبداع أعمال مستوحاة من التراث في القرن الحادي والعشرين. كما زينت التصاميم بتفاصيل معقدة وجميلة، باستخدام البلاتين والذهب العضوي، بالإضافة إلى العناصر المنقوشة لإضفاء مظهر أكثر أناقة وتميزاً.

ويمكن للزائرين أيضاً التعرف على الإبداعات والتصاميم المذهلة التي تشارك بها الغدير للحرف الإماراتية، وهي أشمل مؤسسة غير ربحية في الإمارات لتمكين النساء ذوات الدخل المحدود، من خلال الحِرف المستدامة تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا.