«التنمية الأسرية» تنظم ورشاًً للتخطيط المالي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش التدريبية والتنموية لإدارة المال والأعمال، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خدمات التخطيط المالي السليم والتميز في ريادة الأعمال، في إطار تعزيز القدرة المالية والادخارية لأفراد الأسرة،

ومن الورش التي نظمتها المؤسسة ورشة (المشاريع الصغيرة وآلية إدارتها)، وتأتي ضمن خدمة التميز في ريادة الأعمال، وتهدف إلى تزويد المشاركين بمفهوم وخصائص المشاريع الصغيرة، وإكسابهم أفضل الأساليب والوسائل لاختيارالمشاريع التجارية بأنواعها، بالإضافة إلى تعريفهم باستراتيجيات التسويق واستدامة المشاريع ودورة حياة المشروع.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال خدمات التخطيط المالي السليم إلى نشر ثقافة التخطيط المالي السليم ومفاهيم الادخار، والتميز في ريادة الأعمال، حيث تعمل على استضافة عدد من رواد الأعمال المتميزين لعرض ونقل تجاربهم المختلفة والمتميزة والناجحة في القيادة وإدارة الأعمال للمشاركين من أفراد المجتمع. كما نفذت المؤسسة عدداً من الورش الإدارية المالية منها: ورشة (هل أنت قادر على الادخار؟) وتهدف إلى تشجيع المشاركين على الادخار وعرض فوائد الادخار وترشيد الاستهلاك بشكل سليم.

وستنفذ المؤسسة كذلك ورشة (بوصلة الادخار والأمان المالي) لتحديد الأهداف الاقتصادية للمشاركين، والتعرف على الفرق بين الموارد المتجددة والموارد الثابتة، بالإضافة إلى تعريفهم بأفضل الوسائللتحقيق الوقاية الآمنة من الديون، والمحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها وتلاحم أفرادها.