الإمارات تشارك في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين للبرلمان الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عن بعد، في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك ضمن أجندة اجتماعات الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد، ومثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع كل من سارة محمد فلكناز ومروان عبيد المهيري عضوي مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوع العام لجمعية الاتحاد الـ 142 حول «التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات»، كما تم اعتماد مشروع قرار اللجنة «الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن ضد التهديدات والصراعات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ وعواقبها».

وقالت سارة محمد فلكناز عضو اللجنة، في مداخلة لها خلال الاجتماع: «إنه بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء كوفيد-19، وما تبعه من آثار سلبية على كل قطاعات الحياة، فإن الاستجابات الوطنية لكثير من دول العالم لهذا الوباء، جاءت في بدايتها منغلقة وبعيدة عن فلسفة العمل الجماعي والتعاون الدولي التي فرضها طبيعة هذه الأزمة، ولكن اليوم نعي بأن التغلب على الوباء لبناء غد أفضل يتطلب دوراً فعالاً من البرلمانات، من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالاستجابة للأزمات الطبية الطارئة، والإشراف على القرارات والإجراءات الحكومية، فيما يتعلق بصياغة السياسات وتنفيذها، وإدارة الموارد العامة والميزانيات الحكومية للاستثمار في الأمن البشري، بدلاً من زيادة ميزانيات الأمن العسكري».

واستعرضت المبادرات العالمية التي قامت بها دولة الإمارات من منطلق إيمانها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار كوفيد-19 والحد من آثاره السلبية على دول العالم، من خلال تأمين المساعدات للدول التي تضررت بشدة من هذه الأزمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت الدعم لقرابة 128 دولة من خلال توفير اللقاحات والأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وقدرت مساهماتها العاجلة بأكثر من 1742 طناً، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم.