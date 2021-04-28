6 جهات تقدّم منحاً دراسية جامعية للطلبة في معرض عجمان للتعليم

دينا جوني (دبي)

استعرضت وزارة التربية والتعليم عبر منصتها في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب الافتراضي، الذي انطلق أمس الأول، عدداً من المنح الدراسية المقدمة من 6 جهات حكومية وخاصة. وتهدف الوزارة من عرض المنح من المؤسسات المختلفة للطلاب إلى تشجيع الطلبة على متابعة دراستهم الجامعية ورفع الكفاءة الأكاديمية للمجتمع وبناء كوادر وطنية من مختلف التخصصات. كما يسهم هذا الدعم العلمي في مسيرة ارتقاء العملية التعليمية والطلبة والمجتمع، بالإضافة إلى بناء كوادر وطنية في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية وفق أرقى المعايير. والجهات التي قدّمت المنح هي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأكاديمية أدنوك الفنية، وجامعة عجمان، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة السوربون، وجامعة أبوظبي.

وتمثل المنح الدراسية إحدى الركائز القوية لاستراتيجية التميز الأكاديمي التي تقوم من خلالها الجامعات بدعم وتشجيع المتفوقين ورعاية المواهب الطلابية، وتهيئة مناخ محفز للإبداع والابتكار، والريادة العلمية للطلبة.

ويضم المعرض مجموعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المتميزة من داخل الدولة وخارجها للشرح عن أبرز التخصصات الأكاديمية والمهنية في مجالات عدة كالطب والابتكار واستشراف المستقبل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الاقتصاد وإدارة المشروعات وتحليل البيانات، وغيرها من التخصصات المواكبة لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. ويوفر المعرض فرصة للطلبة وأولياء الأمور للتعرف على خطوات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وأفضل التخصصات المتاحة. كما يوفر المعرض قناة تواصل مباشرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المشاركة، والتعرف على أحدث أدوات ومستجدات القطاع التعليمي لا سيما في ظل جائحة كورونا والتعلّم عن بُعد.

وتشرك الوزارة في المعرض من خلال إدارات عدة هي إدارة الإرشاد وجودة الحياة، وإدارة التسجيل والإرشاد الطلابي، وإدارة البعثات، وإدارة الاختبارات الوطنية والدولية و«إمسات»، وإدارة معادلة الشهادات.