«نيويورك أبوظبي» تتعاون مع «ريبل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تعاونها مع مبادرة أبحاث بلوك تشين للجامعات التابعة لشركة ريبل، المزوّد الرائد لتقنيات البلوك تشين، لتكون الشريك الأول للمبادرة على مستوى الإمارات والمنطقة، حيث تنطوي الشراكة الجديدة على إنشاء مشروع «ريبل» لتقنيات البلوك تشين في جامعة نيويورك أبوظبي، لتعزيز دور التقنيات الجديدة وإعداد الجيل القادم من رواد القطاع المالي والاقتصادي ورجال الأعمال وغيرهم من الإخصائيين، بما يتيح لهم تطوير وتطبيق التقنيات المبتكرة كالبلوك تشين والعملات المشفّرة والأمن السيبراني في ممارساتهم التجارية.