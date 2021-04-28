قدمها «دبي الإسلامي».. 16 مليون درهم لـ «دبي الخيرية»

دبي (الاتحاد)

قدمت إدارة خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي 16 مليون درهم من أموال الزكاة، لجمعية دبي الخيرية، ضمن الشراكة المجتمعية بين الطرفين وتحقيق أهداف العمل الإنساني والخيري المشترك وخدمة فئات المجتمع، لا سيما الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام. وأشاد أحمد مسمار، أمين السر العام للجمعية، بعطاء بنك دبي الإسلامي، مؤكداً أن هذه المبادرة الطيبة تعكس حرصه على تعزيز مفاهيم التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع ترجمةً لقيم ديننا الحنيف، وأنها تعبر عن إحساس إدارته وإدارة خدمات الدعم المجتمعي فيه بأهمية دعم العمل الخيري والإنساني.

وأشار إلى أن هذا التبرع سيسهم في تنفيذ المبادرات والبرامج التي أعدتها الجمعية، وسيتم تخصيصه لتستفيد منه الفئات المستحقة حسب مصارف الزكاة وفقاً للوائح والنظم المتبعة في الجمعية.