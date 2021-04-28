13 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«خيرية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)

قدم بنك دبي الإسلامي 13 مليون درهم إلى مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية لدعم المشاريع والبرامج الخيرية، التي تنفذها خلال العام الجاري لصالح الأسر الفقيرة والمتعففة. وثمن محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية الدعم السنوي والكبير، الذي يقدمه بنك دبي الإسلامي للمؤسسة لمساعدتها على النهوض بدورها الخيري والإنساني. من جهة أخرى، أنفقت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية مبلغ 10.3 مليون درهم خلال الثلث الأول من العام الجاري على المشروعات الخيرية التي تنفذها من بينها 7.9 مليون درهم زكاة نقدية خلال شهر رمضان المبارك استفادت منها 4554 أسرة فقيرة ومتعففة.