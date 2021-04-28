«حميد لخدمة القرآن الكريم» بعجمان يخرج 41 خاتماً وخاتمة

عجمان (وام)

احتفل مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم أمس الأول، بختام الدورة المكثفة الثامنة لعام 2020 لحفظ القرآن الكريم، وذلك برعاية وحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وتم في الحفل تكريم الطلبة الخاتمين، والجهات الراعية للدورة والشخصيات الراعية للمركز. وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي إن المركز ومنذ تأسيسه عام 2012، عمل بشكل حثيث وعبر مسارات متنوعة على تطوير المشاريع القرآنية في إمارة عجمان وعلى تحقيق أفضل النتائج التي يسعى إليها ومع كل إنجاز نحققه، تزداد آمالنا وتتسع تطلعاتنا بالوصول إلى الريادة في خدمة القرآن الكريم. وأكدت أن الاحتفال بتخريج 41 خاتماً للقرآن الكريم من طلبة العام 2020 يسجل كإنجاز جديد للمركز، موضحة أن إجمالي عدد الخاتمين بالمركز وصل إلى 164 خاتماً وخاتمة للقرآن الكريم.