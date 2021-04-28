تكثيف الحملات التفتيشية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية في منطقة الظفرة خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في جميع مراحل تداول الأغذية، والتحقق من تطبيقها التعاميم والقرارات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

شملت الحملة كافة المحلات الغذائية والمطاعم والمخابز والسوبر ماركت والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية ومنشآت التصنيع وبيع الحلويات ومنشآت البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة ومحلات الحلوى الشعبية في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وحزيرة دلما والمرفأ وليوا. تأتي الحملة في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتشديد الرقابة على كافة منافذ بيع المواد الغذائية والمخازن التابعة لها خلال شهر رمضان، لضمان الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير الغذائية التي تطبقها الهيئة، وتتوافق مع كافة المعايير العالمية في المجال الغذائي والصحة.

كما تأتي للتأكد من صحة الممارسات الصحية للعمال داخل المنشآت الغذائية، والوقوف على سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية فيها، والتحقق من فاعلية طرق ووسائل الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة فيها خلال عمليات التحضير والتقديم، وضمان استيفاء العاملين فيها لمتطلبات برنامج التدريب على أساسيات السلامة الغذائية، ومدى التزامهم بإجراءات الصيانة للمعدات والأدوات المستخدمة في المنشأة، وجاهزية المنشآت لاستقبال الجمهور خلال فترة العيد، نظراً لما تشهده هذه الفترة من زيادة في الإقبال على هذه المنشآت.

وشملت الحملة توعية متداولي الغذاء بأفضل الممارسات التي تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية، من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية وعملية التخزين، ونظام التتبع والاسترداد لهذه المنشآت، إضافة إلى الطرق الصحيحة للإعداد والتحضير والعرض، والتأكيد على أهمية التزامهم بالحفاظ على النظافة الشخصية والتقيد بإرشادات دليل متداولي الغذاء، وعكسها على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة.