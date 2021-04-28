"الشؤون الإسلامية" بدبي تسمح بإقامة صلاة التهجد في الإمارة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي السماح بإقامة صلاة التهجد في الإمارة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح.

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر "تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة عند الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30 في جميع مساجد الإمارة مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقا وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف".

وقالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشجع المصلين خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً بإذن الله تعالى".