فيديو.. أمطار غزيرة على الفجيرة وخورفكان وكلباء

هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها ومدينتي خورفكان وكلباء.

وأدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة.

تركزت الأمطار على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع ومنطقة الطويين.

فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرق والأماكن المنخفضة.

ودعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة وبادرت إلى جانب الدفاع المدني إلى تنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.