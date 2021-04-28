طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق ويصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً ويضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والمد الثاني عند الساعة 02:28 والجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 20:13.. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ويضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 23:01 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 05:41.