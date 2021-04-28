«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وموسكو

أعلنت «العربية للطيران» عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى موسكو عاصمة روسيا بدءاً من 1 مايو المقبل. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى موسكو عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر. وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز، دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.