أمطار غزيرة وبرد وجريان أودية بمناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة، على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، ومختلف مناطق الدولة مع سقوط برد ببعض المناطق، ورياح نشطة إلى قوية السرعة، أدت إلى ارتفاع الموج بالبحر في الخليج العربي وببحر عمان نتيجة نشاط الرياح.، ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية إلى الغد ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات، وتجنب مناطق تجمعات المياه وأماكن جريان الأودية.

أمطار غزيرة وبرد وجريان أودية بمناطق الدولة



وأكد تقرير المركز الوطني للأرصاد أن أبريل أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، وتتميز هذه الفترة وتتميز باختلاف وسرعة تغير في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، كما ترتفع درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة، كما يرتفع متوسطات درجات الحراة خلال شهر أبريل مقارنة مع شهر مارس بمقدار 3- 5 درجات.

وأشار إلى أنه مع ضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، وتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب الى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار، كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مارس خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه.



وهطلت أمطار غزيرة مع برد على الحلاه ( الفجيرة )، وجريان الأودية، والطويين ووادي الفاي، وادي كوب ودبا الشارقة وعجمان ورأس الخيمة ومسافي، وترواحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، إذ كانت هناك فرصة تكون سحب ركامية قد صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وحالة الطقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قويةً أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحرخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركر الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق يصاحبه سقوط أمطارمع انخفاض في درجات الحرارة.