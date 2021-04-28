مناطق الجذب في دبي .. ماذا تقدّم للعائلات؟

دبي (الاتحاد)

أقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة شراكات مع مجموعة من أشهر الوجهات السياحية والترفيهية في المدينة لتقديم مزيج رائع من التجارب والأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة. وتحرص مناطق الجذب السياحي على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتاديها، والتي تشمل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويمكن لعشاق السيارات خوض تجربة مفعمة بالتشويق والحماس مع عرض الحصول على تذكرتين بسعر واحدة في حلبة «دبي كارتدروم» أيام الأحد والاثنين طوال شهر رمضان في الحلبات الداخلية والخارجية في موتور سيتي، وهو متوافر للأشخاص الذين يكونون موجودين في المكان فقط وليس للحجوزات المسبقة.

واحتفاءً بالشهر الفضيل، تقدّم سماش روم، الوجهة الأمثل للاسترخاء والتخلص من التوتر عروضها المميزة من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 8 مساءً «من الأحد حتى الأربعاء».

وسيحصل الزوار على تخفيضات بقيمة 100 درهم عند شراء أيّ أجهزة إلكترونية ضمن باقات سماش روم، بالإضافة إلى تخفيضات بقيمة 10 بالمئة على جميع باقات «سماش روم» للأطفال خلال أيام عيد الفطر. ويمكن للعائلات والأصدقاء الاسترخاء وتجديد طاقتهم خلال شهر رمضان المبارك في نادي ريفا بيتش الصحي، حيث تتيح الوجهة من موقعها المميز في نخلة جميرا تذاكر الدخول ليوم واحد، بما يشمل إمكانية الدخول إلى الشاطئ وحوض السباحة مضبوط الحرارة مقابل 55 درهماً خلال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. ويقدّم منتزه لاجونا المائي وذا جرين بلانيت عروض الدخول المجانية للأطفال خلال الشهر الفضيل، حيث يمكن لطفلين دون 12 عاماً الاستمتاع مجاناً بألعاب منتزه لا مير المائي أو التعرف على الحيوانات المتنوعة في الغابة الاستوائية الداخلية في «سيتي ووك»، مع كل زيارة يقوم بها شخص بالغ لإحدى الوجهتين. ويمكن لعشاق الأفلام الاستمتاع بأروع العروض الترويجية في صالات «روكسي سينما دبي» خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكنهم الارتقاء بتجاربهم مع تخفيضات بقيمة 40 بالمئة على الباقات البلاتينية والألماسية خلال الشهر الفضيل.

وسيقدم سوق رايب للعائلات والأصدقاء تجربة تسوق محلية ممتعة في عطلة نهاية كل أسبوع من شهر رمضان المبارك، حيث ستستضيف الوجهة الثقافية والتراثية عروضاً موسيقية حية وفعاليات ترفيهية، بالإضافة إلى سينما في الهواء الطلق وقلاع هوائية مطاطية كبيرة وغيرها الكثير. وافتتح السوق أبوابه في 16 أبريل الجاري ويستمر حتى 8 مايو المقبل، ويستقبل رواده من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً في حديقة أكاديمية شرطة دبي، حيث سيستضيف أكشاكا وعربات المأكولات الطازجة ومحطات الفنون والحرف اليدوية والتذكارات، بالإضافة إلى وجود فنانة للرسم بالحنّاء، وأيضاً حكواتي سيقدم للأحبة الصغار أمتع الحكايا والألعاب والمسابقات خلال شهر رمضان المبارك. ويقدم سوق رمضان في سيتي ووك لزواره 20 كشكاً متنوعاً تقدم الكثير من خيارات التسوق والمأكولات والمشروبات، حيث يفتتح السوق أبوابه يومياً على مدار شهر رمضان المبارك بالقرب من النافورة.

وبالإضافة إلى عروض التسوق والطعام العائلية بمناسبة شهر رمضان المبارك في دبي، يمكن للجميع الاستمتاع بمجموعة من تجارب الصحة المتوافرة في مختلف أنحاء الإمارة، حيث ستقام جلسات يوجا على قمة البرج الصباحية يومي 27 و30 أبريل في الطابق الـ 124 من برج خليفة ابتداءً من الساعة 7 صباحاً. علماً بأنه يمكن حجر جميع جلسات اليوجا عبر الموقع الإلكتروني .www.visitdubai.com

وتستقبل منتزهات أفينتورا العائلات خلال شهر رمضان المبارك مع تخفيضات بقيمة 20 بالمئة على جميع باقات المغامرات وتجارب الطبيعة، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في جلسة فنون وحرف يدوية مجانية، حيث يمكن للأطفال وأولياء الأمور المساعدة في تصميم لوحة جدارية عامّة من وحي الشهر الفضيل. وتفتح الوجهة أبوابها من الساعة 5 عصراً حتى الساعة 12 منتصف الليل في حديقة مشرف، فيما سيتاح لزوار كريس كافيه الحصول على تخفيضات بقيمة 15 درهماً من إجمالي قيمة الفاتورة عند إنفاق مبلغ 50 درهماً كحد أدنى.