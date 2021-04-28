إنتاجات تلفزيونات وإذاعات الشارقة عبر تطبيق «مرايا»



الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون منصة وتطبيق «مرايا» الرقميّ المجاني، لفتح المجال أمام الجمهور للوصول إلى أضخم وأحدث الإنتاجات التي تعرضها قنواتها وإذاعاتها طوال العام.ويمكن استخدام «مرايا» عبر الموقع الإلكتروني (https://maraya.sba.net.ae)، أو من خلال تحميل التطبيق بشكل مجاني على الهواتف الذكية التي تعمل على نظام iOS وAndroid، أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية التي تعمل على أنظمة Apple TV، وAndroid TV، وسامسونغ. ويضمّ التطبيق مكتبة واسعة تحتوي على أحدث وأهم الأعمال والبرامج التي تُعرض على شاشات الشارقة، والشرقية من كلباء، والوسطى من الذيد، والشارقة الرياضية، والقناة الثانية، إلى جانب أعمال إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وإذاعة الشارقة، وبلس 95، يسهل الوصول إليها جميعها بضغطة زرّ واحدة. عضوية مجانية وخيارات واسعة ويوفّر التطبيق لمستخدميه خاصية الاشتراك المجاني بطرق سهلة وميسّرة وآمنة، من خلال الدخول وتعبئة البيانات الخاصة، واختيار اسم مستخدم وكلمة السرّ، ما يسمح للأعضاء بالاستفادة من خيارات واسعة تشمل الوصول إلى قائمة «المفضلة»، وتفعيل الإشعارات التي تنبّه المستخدم بموعد طرح الحلقات التي يرغب بمشاهدها، إلى جانب خيارات مواصلة المشاهدة التي تتيح العودة إلى آخر وقت إيقاف وغيرها من الخيارات المتطورة. تفاعل ويتيح التطبيق فرصة التفاعل والمشاركة بالمسابقات الرمضانية التي تطرحها العديد من البرامج خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة لتمكين الجمهور من متابعة جميع البرامج بشكل مباشر، كما يوفّر أرشيفاً ضخماً من الأعمال التي عرضتها شاشة تلفزيون الشارقة خلال السنوات الماضية، تشمل العديد من البرامج الحوارية واللقاءات والمسلسلات المحلية والخليجية والعربية.