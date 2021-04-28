3 قتلى شجار بالأسلحة البيضاء في دبي

دبي(الاتحاد)

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على 10 آسيويين لتورطهم في جريمة اعتداء مُتبادل بالأسلحة البيضاء «شجار»، أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى، وذلك بسبب خلاف مالي لا تتجاوز قيمته الـ 5 آلاف درهم.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحرفية وسرعة رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الاستجابة لبلاغ الجريمة، وتمكنهم من تحديد هوية المتورطين، وإلقاء القبض عليهم خلال 24 ساعة فقط، رغم هروبهم من مكان واقعة الاعتداء المتبادل الدامية.

وحول تفاصيل القضية، أكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي تلقت بلاغاً حول واقعة الاعتداء المتبادل في منطقة اختصاص مركز شرطة نايف، حيث انتقلت الدوريات الشرطية وفرق البحث الجنائي إلى المكان على وجه السرعة.

ولفت إلى أن أفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عثروا في منطقة الواقعة على 3 جثث إلى جانب مُصابين بإصابات بالغة جراء تعرضهم إلى الضرب بأسلحة بيضاء من عصي وسكاكين، مشيراً إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وقال العميد الجلاف: إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت على الفور فريق عمل، وباشرت البحث والتحري عن المتورطين في الجريمة، ليتبين من التحريات تورط 13 شخصاً في الجريمة من نفس الجنسية، من بينهم المتوفون الثلاثة، و3 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى لتعرضهم إلى إصابات بليغة، بينما فر السبعة الباقون إلى جهة مجهولة.

وأكد العقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، أن رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تمكنوا من تحديد هوية جميع المشاركين في الجريمة من متوفين ومصابين وفارين، ثم حددوا مقر سكن الفارين وألقوا القبض عليهم في فترة قياسية لا تتجاوز «24 ساعة»، بعد إصدار إذن من النيابة العامة.

وأقر الآسيويون المضبوطون أن واقعة الاعتداء المتبادل حدثت بسبب خلاف مالي لم يتجاوز الـ 5 آلاف درهم، ثم تطور الاعتداء إلى استخدام أسلحة بيضاء، أدى إلى وقوع قتلى وإصابات.