«حملة 100 مليون وجبة» تبدأ عمليات توزيع الطرود الغذائية في غانا وأنغولا وأوغندا

دبي (الاتحاد)

باشرت «حملة 100 مليون وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك في 30 دولة في العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، عمليات توزيع الطرود الغذائية على المحتاجين والمجتمعات الأقل دخلاً في كلٍ من أنغولا وغانا وأوغندا.

وبدأ توزيع الدعم الغذائي في الدول الأفريقية الثلاث على الفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود والفقراء والأسر المتعففة، بالتعاون مع الشركاء المحليين لحملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة.

ويأتي بدء توزيع الوجبات بالتزامن مع تحقيق حملة 100 مليون وجبة هدفها كاملاً خلال 10 أيام فقط من انطلاقها، بعد أن تلقت قيمة 100 مليون وجبة من التبرعات والمساهمات التي تدفقت من الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية في الدولة، في تجسيد لقيم الإمارات الحريصة على مد يد العون وإغاثة ودعم المحتاجين والمنكوبين ونشر الخير، والتخفيف من تأثيرات الأزمات والكوارث والتحديات والمعاناة لمختلف شعوب العالم دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

وتشمل قائمة الدول الثلاثين التي تغطيها «حملة 100 مليون وجبة» في أربع قارات كلاً من: مصر والسودان وتونس والصومال والسنغال وبنين وأنغولا وغانا وأنغولا وسيراليون وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا وبروندي في إفريقيا، ولبنان والأردن والعراق وفلسطين واليمن والهند وباكستان وبنغلاديش وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وقرغيزستان ونيبال في آسيا، وكوسوفو في أوروبا، والبرازيل في أميركا الجنوبية.

أما في أوغندا في شرق أفريقيا، فتعمل حملة 100 مليون وجبة مع بنك الطعام الأوغندي /هابا نا هابا فود/ لضمان وصول الطرود الغذائية التي يعادل مجملها 1.25 مليون وجبة سيجري توزيعها بحسب البيانات المتوفرة لدى بنك الطعام الأوغندي على المحتاجين والأسر المتعففة. وتتولى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عمليات توزيع الطرود الغذائية لـ«حملة 100 مليون وجبة» بالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات الخيرية.. فيما تتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع برنامج الأغذية العالمي لتوزيع قسائم فورية تستبدل بمواد غذائية على المستفيدين في فلسطين وفي مخيمات اللاجئين في الأردن وبنغلاديش، ومع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام لتوزيع الطرود الغذائية في عدد من الدول التي تغطيها الحملة. وكانت «حملة 100 مليون وجبة» بدأت سابقاً توزيع الطرود الغذائية في عدد من الدول التي تشملها الحملة مثل مصر والأردن وباكستان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية في تلك البلدان لتسريع وصول الدعم الغذائي لمحتاجيه في المجتمعات ذات الدخل المحدود.

1.25 مليون وجبة في أنغولا

وفي أنغولا، تتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع بنك الطعام الأنغولي لتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين في أماكن تواجدهم من خلال حملة «100 مليون وجبة». وتعادل الطرود الغذائية التي سيتم توزيعها 1.25 مليون وجبة، سيجري توزيعها على المحتاجين والأسر الأشد حاجة في العاصمة الأنغولية لواندا.

2.5 مليون وجبة في غانا

في غانا الواقعة في الطرف الغربي من القارة الأفريقية، تنسق «حملة 100 مليون وجبة» مع مؤسسة «فود فور أول» الخيرية في غانا لإنجاز العمليات الميدانية واللوجستية المرتبطة بتوزيع المواد الغذائية الأساسية على مستحقيها بشكل مباشر وسريع، بما يعادل 2.5 مليون وجبة، سيتم توزيعها في الأحياء الفقيرة ومجمعات زونغو السكنية في ضواحي العاصمة الغانيّة أكرا.