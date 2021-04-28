«تحقيق أمنية» تحتفل باليوم العالمي للأمنيات

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل مؤسسة «تحقيق أمنية»، جنباً إلى جنب مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك من خلال إنارة أبنيتها بالإضاءة الزرقاء في اليوم العالمي للأمنيات الذي يُصادف 29 أبريل من كل عام، وذلك احتفاءً بتحقيق أول أمنية لمؤسسة في عام 1980 وإدخال السعادة على قلبه.

وبهذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «يتزامن احتفالنا بيوم الأمنيات العالمي مع شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركة والعطاء، أعاده الله على الجميع وقد أزاح عنا غُمّة وباء كورونا التي أعاقت عجلة الحياة الطبيعية في كافة أرجاء العالم».

وأضافت الشيخة شيخة: «عند رؤية وجه طفل يُعاني من مرض خطير يُهدّد حياته، تعتصر قلوبنا ألماً وحزناً، ونُسارع في التفكير بالوسيلة المُثلى لإدخال السعادة على قلبه ولو لفترة وجيزة على الأقل. ويُسعدنا أن حبّ الخير والعطاء أصبح أسلوب حياة الجميع في الإمارات، الأمر الذي ساعدنا على تحقيق أمنيات ما يقارب 150 أمنية لطفل وطفلة في الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من صعوبة الحركة والتجوال وإجراءات العزل المُتشدّدة والتباعد الاجتماعي التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المُستجد».

واختتمت تصريحها: «نواصل في رمضان الكريم إطلاق المزيد من المُبادرات التي تدعم استراتيجية المؤسسة وأعمالها في تحقيق أمنيات الأطفال من ذوي الحالات الطبية الخاصة والطارئة التي تهدّد الأمراض حياتهم، والمساهمة في نشر الفرح والسرور في قلوب الكثير من الأطفال وأسرهم».