مدارس الإمارات الوطنية تفتتح فرعاً جديداً في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مدارس الإمارات الوطنية» عن افتتاح فرعها الجديد في إمارة دبي، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2021/2022 في المراحل الصفية من الروضة وإلى الصف الخامس الابتدائي، كمرحلة أولية.

وتم تصميم المدرسة الجديدة في منطقة الخوانيج (1)، وفقاً لأحدث المعايير الدولية والمتبعة من قبل مدارس الإمارات الوطنية، حيث تم تصميم الفصول الدراسية والمرافق، والقاعات، والملاعب الخارجية، والمكتبات بمواصفات معمارية حديثة تشكل بيئة تعليمية جاذبة وملبية لكافة احتياجات الطلبة.

وأكد معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية «أن افتتاح فرع المدارس في إمارة دبي تم تلبية لتوجيهات ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال: إن مدارس الإمارات الوطنية نجحت في ترجمة رؤى وطموحات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى صرحٍ تعليميٍ وطنيٍ بارزٍ، يُعلي من القيم، ويبني الشخصية الطلابية المنتمية لوطنها، المعتزة بإرثها وتراثها وهويتها الوطنية، المنفتحة على العالم، والمتطلعة لمواكبة العصر والتفاعل مع ما يشهده من تطور في جميع المجالات».

البكالوريا الدولية

وقال الدكتور كينيث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية: إن الفرع الجديد في إمارة دبي سيعتمد برنامج البكالوريا الدولية كمنهج للتدريس، وسيسعى للحصول على الاعتماد من منظمة البكالوريا الدولية، كبقية فروع المدارس المعتمدة من المنظمة والموجودة في الدولة. وأكد أن مدارس الإمارات الوطنية في فرعها في إمارة دبي ستتبنى أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم. وأضاف أن المدرسة الجديدة ستصل قدرتها الاستيعابية إلى ثلاثة آلاف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية.. مشيراً إلى أن مدارس الإمارات الوطنية بجميع فروعها تستقبل أكثر من اثني عشر طالباً وطالبة في العام الحالي، وقامت بتخريج أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة حتى هذا العام الأكاديمي، الذين قاموا بالالتحاق بأعرق الجامعات العالمية والمحلية. وقال فيدرا: إن المدارس بفرعها الجديد في دبي ستوفر لطلبتهما التعليم النوعي، من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي في عامها الدراسي الأول، وسيقوم المجمع باستقبال الطلبة في المرحلة الإعدادية والثانوية خلال الأعوام القادمة، وفق خطة تطوير وتوسيع معتمدة.