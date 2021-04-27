«مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد» يطلق مؤسسة «ميرا»

أبوظبي (وام)

تم إطلاق «ميرا» (MIRA) رسمياً، وهي مؤسسة اجتماعية تابعة لمشروع سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان «FBMI» والذي يستهدف دعم المزارعات والنساء المعوزات في أفغانستان. وكشفت «ميرا» - احتفاء بهذا التدشين - النقاب عن مجموعة مختارة من أجود منتجات «مزارع ميرا» من الفواكه المجففة الممتازة والمكسرات الفاخرة وأفخم أنواع الزعفران، خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

وعلى مدى العقد الماضي عمل مشروع سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد بجهد كبير على تزويد نساء أفغانستان بمصادر دخل مختلفة للحفاظ على وحدة وكيان الأسرة الأفغانية، وخلال رحلة السنوات العشر استطاع «مشروع سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد» إحداث فارق كبير وتنمية مستدامة، وتوفير سبل كسب العيش ما أثمر عن إطلاق مؤسسة «ميرا».

وزار فريق «ميرا»، في إطار جهوده المتواصلة دعماً للمرأة الأفغانية، أنحاء مختلفة من أفغانستان، دعماً للنساء من المزارعات المجتهدات والمعوزات واللاتي يسهمن بشكل كبير في اقتصاد بلادهن ونهضتها، وقد منحتهن «ميرا» في سبيل ذلك منصة رقمية ليتم رؤيتهن ويذيع صيتهن من أجل إلهام الآخرين، فيما وظفت المؤسسة أكثر من 8000 امرأة أفغانية تشكل الأرامل منهن 35 % ما جعلهن المعيل الوحيد لأسرهن.