«دبي الخيرية»: 20% زيادة في التبرع الإلكتروني

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية دبي الخيرية، عن زيادة التبرع الإلكتروني بنسبة 20 % بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيرةً إلى ما يتمتع به القطاع الإنساني من بينة تحتية رقمية متميزة كأحد القطاعات الفاعلة بالدولة. وقال أحمد مسمار، أمين سر جمعية دبي الخيرية: نعمل على تحديث وسائل التبرع واستغلال الخدمات والتكنولوجيا الإلكترونية من أجل الصدقات والتبرعات، وقد قطعنا خطوات رائعة في مجال تطبيق التبرع الإلكتروني، وتطوع التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية لهذه الأعمال، وخلال الفترة الماضية عززنا الاستثمار في المجال التقني، وتطوير أنظمة إلكترونية تخدم جميع الأطراف في المجال الخيري مثل المتبرع وجهة التبرع وكذلك المستفيد النهائي. وأشار إلى أن وسائل التبرع الإلكتروني لدى جمعية دبي الخيرية، بلغت 7 طرق متنوعة لاستقبال تبرعات الجمهور والمحسنين، من أحدثها التبرع عن طريق الواتساب؛ لتكون أول جمعية خيرية تطبق هذه الخدمة. وأكد أنه من خلال هذه الوسائل، يستطيع المحسن وهو في مكانه التبرع، وتتميز هذه الوسائل بانها موثوقة وتضمن عدم التصرف بالمعلومات أو الأموال بشكل خاطئ، وكذلك تضمن بأن تصل التبرعات إلى من يستحقها.