مستشفيات الظفرة تطلق مبادرة «10آلاف خطوة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أطلقت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مبادرة «تحدي الظفرة 10000 خطوة» والتي تستهدف جميع سكان منطقة الظفرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا من الجنسين، وتستمر حتى 2 مايو المقبل.

شهد اليوم الأول من انطلاق المبادرة مشاركة كبيرة من الأهالي الراغبين في خوض التحدي، على اختلاف أعمارهم من الرجال والنساء في مختلف المدن، وبلغ عدد المسجلين في تحدي الظفرة أكثر من 450 مشاركاً.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة وخاصة المشي بين جميع السكان، على اختلاف أعمارهم، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وذلك من خلال المشاركة في تحدي يعتمد على المشي 10 آلاف خطوة يومياً حسب ظروف كل شخص في كل مدينة، وذلك عبر استخدام تطبيق إلكتروني يقوم الشخص الراغب في المشاركة ضمن مسابقة التحدي باستخدامه على الهاتف النقال لرصد حركته اليومية واحتساب عدد الخطوات التي يمارسها الشخص، على أن لا تقل عن 10 آلاف خطوة يومياً ولمدة أسبوع.

فوائد

رياضة المشي يومياً وبانتظام تفيد القلب، والرئتين، وتساعد على تخفيف القلق والاكتئاب وتقوية العظام، وكذلك مرونة المفاصل وتقوية العضلات، والوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض السمنة والقلب وضغط الدم والسكري، بجانب المحافظة على وزن صحي ولياقة أفضل، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم وتخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم، كما أنها تساعِد على تهدئة أعصاب الإنسان المتوترة، والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية.