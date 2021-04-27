«استشاري الشارقة» يناقش غداً مشروع قانون «الموارد البشرية» للعسكريين

الشارقة (الاتحاد)

يناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السادسة عشرة مساء برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس يوم غد الخميس وضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعقيد أمينة بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد خالد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم دكتورة رقية جاسم المازمي رئيس قسم الشؤون القانونية، والمستشار صالح محمد الزعابي المستشار بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة . وتعقد الجلسة في التاسعة مساء بمقر المجلس في مدينة الشارقة، بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي.