«تريندز» يوقّع اتفاقية تعاون مع «المعهد الأرمني للبحوث»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» مؤخراً اتفاقية تعاون مع «المعهد الأرمني للبحوث والتطوير»، بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ووقَّع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، والدكتور ليونيد نرسيسيان، رئيس المعهد الأرمني للبحوث والتطوير.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن اتفاقية التعاون مع « المعهد الأرمني للبحوث والتطوير» تأتي من منطلق حرص «تريندز للبحوث والاستشارات» على الانفتاح على مراكز البحوث والدراسات والتفكير الفاعلة في العالم وتعزيز التعاون معها، خاصة أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والعالمية، وما تثيره من تحديات مختلفة تقتضي المزيد من التعاون بين مراكز البحوث في تحليلها واستشراف مساراتها المستقبلية وبناء تصورات علمية دقيقة بشأنها؛ لمساعدة صناع القرار في كيفية التعامل الفاعل معها. كما أعرب الدكتور العلي عن تطلعه إلى أن تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون البحثي والعلمي والمعرفي مع «المعهد الأرمني للبحوث والتطوير» خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في إثراء مسيرة البحث العلمي والمعرفي، وتطوير دور مراكز البحوث والدراسات في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها المنطقة والعالم. من جانبه، أكد الدكتور ليونيد نرسيسيان أن اتفاقية التعاون مع «تريندز للبحوث والاستشارات» تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات البحثية والعلمية الرصينة وأبدى إعجابه الشديد بما حققه «تريندز للبحوث والاستشارات» من إنجازات علمية وبحثية يشهد لها الجميع.