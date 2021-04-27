«الإحسان الخيرية» تبدأ العمل في بناء مستشفى بعجمان

عجمان (وام)

بدأت جمعية الإحسان الخيرية العمل في مستشفى الإحسان الخيري الذي سيبنى على أحدث المواصفات العالمية، ويضم مبدئياً 35 سريراً قابلاً للزيادة إلى 200 سرير بتكلفة 22 مليون درهم، حيث سيلبي الاحتياجات الطبية لآلاف الأسر المحتاجة.

وقال الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي للجمعية، إنه نظراً للإقبال المتزايد على مجمع الإحسان الطبي التابع للجمعية، فقد تقرر إنشاء مستشفي الإحسان الخيري، حيث سيقدم خدماته إلى جميع الفئات والشرائح الاجتماعية، من خلال تقديم العلاج لغير القادرين والمحتاجين.

وأوضح الدكتور حقي أن المستشفى سيقام على قطعة أرض في منطقة مشيرف بعجمان وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بأهمية توفير الخدمات العلاجية المجانية للمحتاجين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود، لافتاً إلى أن الافتتاح سيكون في بداية عام 2023.

وأكد الدكتور حقي أن المستشفى يضم أقسام العيادات الخارجية والطوارئ والأطفال والجراحة العامة والباطنية والنساء والولادة وغسيل الكلى والأسنان والسونار وتخطيط القلب والمختبرات والتمريض العام والأشعة، إضافة إلى صالات العمليات والعناية المركزة.