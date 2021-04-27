خدمات الفروع الذكية تشمل جميع مشتركي «ضمان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - «ضمان» عن توسيع نطاق فروع «ضمان» للخدمات الرقمية الذكية، لتشمل جميع متعاملي الشركة الذين يتجاوز عددهم 2.5 مليون مشترك، بعد النجاح اللافت للخدمة التي جرى تخصيصها في البداية لمشتركي برنامج ثقة. ويأتي تقديم الخدمة الرقمية الجديدة بعد نجاح إطلاق أول الفروع الرقمية الذكية من ضمان «حيّاكم - ثقة»، ليكون الأول من نوعه في قطاع التأمين الصحي على مستوى منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وجرى تشغيل الفرع الافتراضي بكامل طاقته منذ إطلاقه وبشكل يومي في وقت سابق من العام الجاري. وتتيح الفروع الذكية لمشتركي «ضمان» إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات التي توفرها فروعها دون الحاجة لمغادرة منازلهم. ويمكن للمشتركين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي تشكل جزءاً من باقة الحلول التقنية التي تقدمها شركة «ضمان»، بعد حجز موعد عبر موقع الشركة الإلكتروني للتواصل مع أعضاء فريق خدمات المتعاملين.