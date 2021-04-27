100 ألف زائر لموقع تجربة «دبي الصحية»

دبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة السياحة الصحية، مؤخراً، الاجتماع الأوّل لمجموعة أعضاء «تجربة دبي الصحية» خلال العام الجاري، ناقشت خلاله أبرز المبادرات النوعية الداعمة لريادة وتفوق دبي على خريطة السياحة الصحية العالمية، والجهود السبّاقة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وأشار محمد المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية في «هيئة الصحة بدبي» إلى أنّ عدد زوار الموقع الإلكتروني لتجربة دبي الصحية (DXH.ae) بلغ خلال العام الماضي 2020 أكثر من 100 ألف زائر، لاسيّما من الباحثين عن تخصصات رئيسية مثل الأسنان، والعيون، والتجميل، وعلاجات الخصوبة، لافتاً إلى أن الموقع الالكتروني يمثل بوابة مثالية للوصول إلى معلومات شاملة حول خدمات السياحة الصحية والعروض والحزم المتاحة أمام السياح، إلى جانب كافة التفاصيل المطلوبة لتخطيط تجربة السفر إلى دبي لأغراض السياحة الصحية.

ولفت إلى حيازة دبي موقع الصدارة بين وجهات السياحة الصحية الرائدة في العالم العربي، حيث جاءت بين أفضل ست وجهات عالمية للسياحة الصحية في عام 2020، في إنجازٍ نوعي يمثل ثمرة التعاون البنّاء والجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأظهرت الإحصائيات الرسمية لتجربة دبي الصحية ان 37% من السياح الصحيين القادمين إلى دبي هم من الدول الآسيوية، و28% من الدول العربية والخليجية، و17% من أوروبا، و10% من الأميركتين، و10% من الدول الأخرى حول العالم.

بنية

قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «لقد ساعدت الإدارة الفعالة لجائحة كوفيد-19 بتوجيهات قيادتنا الحكيمة في تسليط الضوء على البنية التحتية الصحية المتطورة ذات المستوى العالمي في دبي».