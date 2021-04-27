«الإمارات للفضاء» تعزز الشراكات بـ 3 برامج

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وكالة الإمارات للفضاء 3 برامج رئيسية، بهدف تعزيز الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية الفاعلة في صناعة الفضاء، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية التي تعمل عليها حتى عام 2030، بما يسهم في دعم استدامة ونمو قطاع الفضاء الوطني وتعزيز عوائده وفوائده خلال المرحلة المقبلة، ومواصلته للريادة العالية والإقليمية عبر مواصلة الأنشطة والمشاريع والمهام الفضائية بالشراكة مع الجهات الدولية الفاعلة في القطاع.

وأوضحت الوكالة أن دولة الإمارات ستعمل على تعزيز فرص التعاون والشراكات في مجال الفضاء على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، كما سيكون هناك تقييم لمدى فاعلية هذا التعاون وهذه الشراكات، وكذلك بالنسبة لعضوية الدولة في المنظمات الدولية ومشاركتها فيها، كما ستستمر الدولة في استضافة فعاليات فضائية عالمية بارزة، ومنها استضافة الدولة خلال أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي للفضاء والذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي منذ انطلاقه في عام 1950 وسيستقطب المؤتمر قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية ويجمعهم مع صناع القرار على مستوى العالم، حيث تم فتح باب التسجيل للحضور أمس الأول.

وأشارت الوكالة إلى أن قطاع الفضاء الوطني سيسعى لتعزيز فرص الاستثمار والتمويل للمشاريع والمؤسسات الفضائية الواعدة، وسيتم تطوير سياسات وآليات تجذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية وتشجع المشاريع الناشئة وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تعزيز دور الإعلام واستضافة الفعاليات لزيادة التعرف على فرص الاستثمار في الفضاء، إضافة إلى العمل على تسهيل التقريب بين أصحاب المشاريع والمستثمرين.

وتشمل البرامج التي ستعمل عليها وكالة الإمارات للفضاء، برنامجاً خاصاً لتعزيز الشراكات بين القطاع الفضائي والقطاعات الأخرى، بهدف تعزيز التنسيق والشراكات بين المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات وتطوير قاعدة بيانات للقدرات والمنتجات في القطاع الفضائي الإماراتي والمشاريع ذات الصلة وتحديد فرص التعاون والشراكات المحلية، إضافة إلى استهداف تطوير خطة للشراكات الدولية في مجال الفضاء مع التركيز على التعليم والبحث والتطوير ونقل البيانات وتشجيع القطاع الخاص.

ويتضمن البرنامج الثاني، زيادة الدعم المالي وجاذبية الاستثمار في القطاع الفضائي، من خلال وضع خطة لعقد حملات لتعزيز الاستثمار في القطاع الفضائي وتطوير سياسة لتعزيز الدعم المالي للمشاريع الوطنية لعلوم وبحوث واستكشافات الفضاء، وهو الأمر الذي سيسهم في استقطاب الشركات الوطنية للانخراط في المشاريع الفضائية، بهدف تحقيق العوائد المتوقعة من هذه المشاريع، كما سيؤدي إلى تعزيز الجانب الربحي للأنشطة الفضائية المستقبلية، نحو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الترويج للخدمات والتطبيقات الفضائية.

ويشمل البرنامج الثالث، دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفضائي، عبر وضع آلية لدعم الابتكار في القطاع، والعمل على تعزيز فرص الاستثمار في مجالات فضائية جديدة خاصة مجال الإطلاق، إضافة إلى دعم الشباب وإبداعاتهم في مجال الفضاء، بما يسهم في نمو القطاع الفضائي بوجود الأفكار المبتكرة الجديدة والتي ستسهم في ترسيخ مكانة الدولة وصناعتها الفضائية.