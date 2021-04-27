تقدمها «مدينة الخدمات بدبي» و«جامعة ولونغونغ».. منحة ماجستير في العلاقات الدولية للمواطنين

دبي (وام)

أعلنت «جامعة ولونغونغ» في دبي بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أمس، عن «منحة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الدراسية السنوية في ماجستير العلاقات الدولية» لمواطني دولة الإمارات، ويتم منحها للطالب المتميز المهتم بالعمل الإنساني تعزيزاً لرؤية دولة الإمارات في هذا المجال.

وقال البروفيسور محمد سالم رئيس «جامعة ولونغونغ» في دبي: باعتبارها من أقدم الجامعات الدولية في دولة الإمارات تتشرف «جامعة ولونغونغ» في دبي بالدعم المستمر للأولويات الوطنية للدولة ولإعداد الكفاءات البشرية لتأهيل الجيل الجديد من القادة، مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية للجامعة تتمحور مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية حول التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والخيرية اليوم في ظل ما يشهده العالم من طوارئ وأزمات.

وأضاف: ستمكن هذه المنحة الطلبة الإماراتيين في برنامج ماجستير العلاقات الدولية من اكتساب المهارات اللازمة في هذا المجال المتنامي، بالإضافة إلى تكوين فهم عميق للقضايا العالمية المعقدة والمترابطة مثل الفقر والتغير المناخي.

من جانبه، قال جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: «هذه المنحة هي إحدى ثمار شراكتنا مع جامعة ولونغونغ في دبي وتهدف إلى زيادة تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنمية من خلال تمكين مواطني الدولة وتزويدهم بأدوات المعرفة وفرص بناء القدرات».

تهدف «منحة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الدراسية في ماجستير العلاقات الدولية» إلى تقديم فهم متعمق للعلاقات بين الدول والمناطق عبر مجالات مثل العولمة والدبلوماسية والاقتصاد والقانون الدولي وهجرة العمالة والثقافة والإعلام والبيئة والأمن في سياق العمل الإنساني. سيتم تسلم طلبات الحصول على المنحة خلال مايو 2021، بينما ستبدأ فترة التقييم بحلول الأول من يونيو، وسيتم الإعلان عن الفائز بالمنحة في نهاية يونيو 2021.